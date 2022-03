Le dure parole di Sala sui parlamentari che hanno ignorato il discorso di Zelensky

Una condanna secca e decisa. Senza se e senza ma. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha condannato fermamente i parlamentari - trecento circa, tra grillini, ex grillini ed esponenti del centrodestra - che martedì hanno sostanzialmente ignorato l'intervento alla Camera italiana del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Con un post su Instagram, accompagnato da una foto del Tricolore, il primo cittadino di Milano si è lasciato andare a uno sfogo senza particolari giri di parole. "Non facciamo finta di niente, ieri è stata scritta una pagina buia per il nostro Paese. Zelensky, che è il supremo rappresentante di un Paese martoriato dall’esercito di Putin, parla di questa terribile guerra e più di trecento parlamentari se ne stanno altrove", ha scritto il sindaco meneghino, che sabato aveva anche preso parte alla manifestazione organizzata all'Arco dal consiglio comunale in solidarietà all'Ucraina, devastata dalla guerra scatenata lo scorso 24 febbraio dalla Russia di Vladimir Putin.

Lo stesso primo cittadino ha ricordato che si tratta di "parlamentari profumatamente pagati per comprendere e poi agire per il bene dell’Italia" e ha sottolineato, in contrasto, che ci sono "una moltitudine di volontari e amministratori locali" che "danno l’anima per accogliere i profughi ucraini".

Martedì la polemica era approdata anche in consiglio regionale, dove era stato trasmesso il discorso di Zelensky. "Con enorme preoccupazione devo notare l’abbandono della seduta da parte dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, che sono rimasti fuori dall’aula durante tutto l’intervento del Presidente ucraino. In totale discontinuità con quanto affermato e dimostrato da Giorgia Meloni, presente in Parlamento durante il discorso", aveva sottolineato il consigliere Pd, Pietro Bussolati. A cui aveva replicato Franco Lucente, che di Fdi è capogruppo in regione: "Di fronte a guerra, sofferenza e distruzione, dovremmo essere tutti uniti. I distinguo armano la mano di Putin. Fratelli d'Italia - aveva assicurato - è compatto, sostegno ai patrioti ucraini, accoglienza dei profughi, solidarietà, fermezza".