Beppe Sala a Pechino per ricevere la bandiera olimpica

Il sindaco di Milano Beppe Sala a Pechino per ricevere in consegna la bandiera olimpica. "Parte ufficialmente il nostro percorso", annuncia lui stesso su Instagram facendo riferimento alle prossime Olimpiadi invernali, quelle di Milano-Cortina del 2026.

"Eccomi sul volo per Pechino - ha poi scritto il primo cittadino pubblicando nelle sue stories la foto di un aereo con una persona bardata in una tuta bianca -. Quella che vedete di spalle è una hostess. Ne ho viste tante in vita mia ma questa era difficile da immaginare. Comunque io sempre ottimista. Si parte". "Buongiorno da Pechino - ha salutato il primo cittadino una volta arrivato in Cina -. Due buone notizie c'è il sole, non fa molto freddo, e sono risultato negativo, potendo uscire dalla mia stanza d'hotel".

Sala prenderà il testimone da Beijing con la cerimonia ufficiale di domenica 20 febbraio. Questa data segnerà l'inizio del cammino verso i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, che secondo il sindaco rappresentano un'importante opportunità di ripartenza per la città di Milano, "una finestra sul futuro". Assistere alle Olimpiadi nel capoluogo lombardo, ha detto il sindaco in conferenza stampa a Pechino, era il suo sogno sin da bambino. "Ci auguriamo di avere un'ottima ripartenza - ha auspicato Sala - per culminare nel 2026 con un nuovo percorso su Milano".