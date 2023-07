Per Sala occorre "andare oltre il tema delle periferie"

Andare oltre le periferie. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala giovedì intervenendo a un evento sul Pnrr organizzato a Roma dall'Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), affermando che "nelle grandi città dobbiamo andare veramente un po' oltre il tema. Non è che non ci sia più. A Milano ci sono ancora zone periferiche difficili, ma non mi sentirei più di dire che c'è un centro e delle periferie", e inoltre anche i cittadini del centro "sentono i problemi".

Secondo Sala, occorre invece "trovare il modo per dare a ogni quartiere almeno lo stretto fondamentale che serve: scuole, sport, verde e servizi sociali", in modo che ogni quartiere sia autosufficiente o quasi, ed è poi fondamentale collegare un quartiere all'altro, cioè intervenire sulla mobilità. Il sindaco di Milano ha portato l'esempio di M4, di cui recentemente è stato inaugurato il prolungamento a San Babila, affermando che "la fascia da Linate al centro si rigenererà".