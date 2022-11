Sala: "Teatro alla Scala? Taglieremo su tutto"

Tagliare e tagliare su tutto. Questo il piano per ridurre le spese del Teatro alla Scala di Milano. Ad annunciarlo è il sindaco di Milano Beppe Sala.

"Ho sentito i sindacati dire della Scala: 'la cultura non si tocca'. Ma invece il problema è che dovremo toccare un po' tutto - ha detto il primo cittadino a margine di un evento in città -. Non ci sarà alcuna sperequazione nei tagli ma ai sindacati che dicono la cultura non si tocca, io rispondo: allora tocco il trasporto pubblico per i disabili, tocco gli asili? Sostengono i sindacati che sia meglio fare quello per non toccare la Scala?".

"Però questi atteggiamenti per cui ognuno guarda sempre il suo orticello sono sbagliati - ha continuato Sala - perché non è che possiamo sederci ai tavoli in cui uno ha un problema generale e gli altri vedono il loro micro cosmo". "La cultura e la Scala sono un grande valore - ha chiosato il sindaco - e lo dico anche da presidente della fondazione, ma lo chiedo ai milanesi: dovendo tagliare, è più grave tagliare i fondi alla Scala o tagliare il trasporto per i disabili?".

Nel frattempo il lavoratori della Scala sono pronti a protestare, anche durante la Prima. Sabato 26 novembre ci sarà uno sciopero per la trattativa sul rinnovo del contratto, ma anche contro i tagli dei fondi da parte del Comune e della Regione. Nel 2021 Palazzo Marino aveva dato al teatro un contributo di 5 milioni 339 mila euro, non è ancora stato quantificato il taglio di quest'anno.