Didattica a distanza, Sala: "Scuole chiuse sono un'enorme sofferenza"

"Io credo che vedere le scuole chiuse sia un’enorme sofferenza e da subito mi sono espresso con chiarezza e ho detto che bisognava fare tutto il possibile per aprirle quando fosse possibile. La didattica a distanza può essere completare non assoluta”. Queste le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala durante la conferenza stampa di presentazione del progetto 'Connetti la scuola - Accendi il futuro', dedicato al rafforzamento della connettività delle scuole pubbliche milanesi e realizzato dal comune di Milano in collaborazione con Fondazione Banca Popolare di Milano.

"In questa situazione - ha poi voluto mettere in luce il primo cittadino - la didattica a distanza deve però garantire che non si creino ancor più squilibri e ancora più classifiche tra studenti di serie a e di serie b in funzione della disponibilità di adeguate strumentazioni nelle loro scuole o nelle loro case".

A condividere la polizione di Sala anche l'assessora comunale all'Educazione e Istruzione, Laura Galimberti che ha chiarito: "La didattica a distanza non è e non può essere l'unica possibilità per la scuola, anzi, siamo tristissimi che sia stata adottata come misura di prevenzione per combattere la pandemia relativamente alle scuole. Questa è stata una perdita non solo di relazione ma di capacità per tutti i ragazzi".