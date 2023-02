A Milano quasi 13mila profughi ucraini, alcuni sono già tornati a casa. Sostegno a 2.200 persone

Sono 12.700 i profughi dall'Ucraina attualmente presenti a Milano, e circa 14mila quelli accolti dall'inizio della guerra d'invasione su larga scala. Lo ha reso noto Lamberto Bertolé, assessore al welfare del Comune di Milano, durante l'incontro "Milano Aiuta Ucraina" tenutosi mercoledì a Palazzo Marino, in vista del primo anniversario dell'invasione russa, avvenuta il 24 febbraio 2022. Dall'hub di via Mortirolo, ha fatto sapere l'assessore, sono transitate circa 7mila persone, mentre a Casa Jannacci, lo storico dormitorio per senzatetto di viale Ortles, un padiglione è stato dedicato ai profughi ucraini, ed è stato attivato un laboratorio di 'accoglienza teatrale' col Piccolo Teatro.

Durante l'incontro, a Palazzo Marino, l'ex calciatore del Milan Andriy Shevchenko ha donato al sindaco di Milano Beppe Sala una bandiera dell'Ucraina con la scritta 'Glory to Ukraine', firmata dal presidente Volodymyr Zelensky. Shevchenko è tra i testimonial della campagna mondiale di raccolta di aiuto 'United24', lanciata dalle autorità ucraine, e del progetto milanese "Milano Aiuta Ucraina": in particolare ha finanziato il call center 020205 aperto qualche mese fa per facilitare l'integrazione dei profughi giunti a Milano.

Il progetto "Milano Aiuta Ucraina", finanziato da un fondo costituito da Fondazione di Comunità, ha sostenuto 2.194 persone, mentre le segnalazioni sono state oltre 3.500. Al call center lavorano operatrici madrelingua. Le richieste più frequenti hanno riguardato l’assistenza abitativa, le attività extrascolastiche e sportive, le informazioni per regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano, il supporto di tipo economico e sanitario, la richiesta di lavoro, beni di prima necessità e corsi di lingua italiana.

I donatori sono stati oltre 350, tra cui spicca Fondazione Cariplo. In tutto è stato raccolto oltre 1 milione e 400mila euro, garantendo circa 600 corsi di italiano, più di 200 attività per minori, 182 interventi di tutoraggio educativo e linguistico, 112 contratti di lavoro attivati. Inoltre sono stati effettuati 106 colloqui di supporto psicologico e 1.689 azioni di sostegno economico per acquisto di beni primari, materiale scolastico, assistenza domiciliare e sanitaria.

"Sono orgoglioso della risposta compatta e tempestiva che la città ha saputo dare fin dai primi giorni del conflitto mettendo a disposizione centri di accoglienza, aprendo le porte delle case private, attivando un hub di primo contatto, in via Mortirolo prima e in via Sammartini poi, che ad oggi ha supportato complessivamente oltre 7.500 persone", ha commentato Sala. "Quando è stato chiaro che la guerra si sarebbe protratta a lungo, il Comune ha lavorato per favorire l’integrazione di chi è stato costretto a rimanere, attivando connessioni e reti, in coordinamento con la Fondazione di Comunità Milano, secondo un modello già sperimentato durante la pandemia", ha aggiunto Bertolé.

"Sono molto contento di aver potuto dare un contributo per supportare in maniera concreta le persone, soprattutto donne e bambini, che sono arrivate qui durante questi mesi. Per me è molto importante che i loro familiari, che sono rimasti in Ucraina a difendere il nostro Paese, sappiano che sono al sicuro e che l’intera città si sta prendendo cura di loro", ha concluso Shevchenko.

Presente anche Dominque Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala, finito nelle polemiche per l'apertura della stagione 2022/2023 con l'opera Boris Godunov del russo Modest Musorgskij. Meyer ha ricordato che "i lavoratori della Scala, in numerose occasioni, sono stati presenti con generositìà a fianco di popolazioni colpite da emergenze naturali o civili. Nel caso dell’invasione dell’Ucraina, tutte le componenti del teatro hanno contribuito allo sforzo unitario per realizzare in tempi brevissimi un concerto che ha coinvolto Orchestra e Coro diretti dal Maestro Chailly, raccogliendo oltre 380mila euro devoluti al fondo "Milano Aiuta Ucraina" e alla Croce Rossa italiana". Meyer ha concluso ricordando l'accoglienza riservata dall'accademia di ballo ad alcune giovanissime ucraine, ospitate insieme alle loro famiglie.