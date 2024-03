Il sindaco Sala parla del futuro: "Mi piacerebbe continuare in politica"

Beppe Sala, sindaco di Milano, arrivato alla cosa pubblica 'in prestito' dal mondo delle imprese, ha detto che gli piacerebbe rimanere in politica anche alla fine del suo secondo mandato (2027). "Io so cosa non farò. Ormai per me ritornare al mondo delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita. Mi piacerebbe sicuramente continuare in politica", ha spiegato il primo cittadino di Milano parlando del suo futuro a margine dell'evento, 'L'Europa che vogliamo', promosso da Energia Popolare.

"O comunque vorrei impegnarmi nel sociale, certo poi è anche una questione di finestre e opportunità, per cui manca ancora troppo tempo, tre anni sono lunghissimi - ha aggiunto -. Rimane il fatto che ormai ho capito che se dovessi e potessi continuare a lavorare sarebbe sul fronte politico e sociale".

Il sindaco Sala e il Pd

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se continuerà a fare politica nel Pd, Sala ha detto: "Questo lo vedremo, ne parlo spesso anche coi vertici del Pd, credo che il fatto che io sia sempre stato indipendente sia stato un vantaggio per tutti - ha osservato -. Per me perché mi ha garantito una autonomia decisionale e operativa che è stata utile, ma anche per il Pd" Il Partito democratico "si è sempre comportato in maniera leale con me, è inutile negarlo: è il mio partito di riferimento, il mio azionista di maggioranza in consiglio e in giunta - ha concluso -. I rapporti sono sempre stati buoni. Detto ciò, credo che sia giusto e utile continuare da indipendente".

'Cose in Comune'

Nei giorni scorsi Sala ha deciso di lanciare una rubrica di dirette settimanali su Instagram. Dopo i video 'Buongiorno Milano' fatti durante il periodo del Covid e il podcast con lo stesso nome, il primo cittadino propone 'Cose in Comune'. Si tratta di una casella email a cui chiunque può scrivere per segnalare problemi, suggerimenti, commenti e polemiche sulla città di Milano. Il sindaco prenderà gli argomenti che gli verranno sottoposti e ne discuterà in dirette Instagram con cadenza settimanale.

"Non lo faccio per calcolo politico, anche perché in Italia si possono fare al massimo due mandati da sindaco, quindi il mio lavoro finirà nella primavera 2027. Cercherò di rispondervi e di ascoltarvi così da portare queste tematiche nelle dirette. Nutro per Milano quasi un senso paterno e quindi credo che ascoltarvi sia il modo migliore per concludere questo mandato", ha spiegato Sala.