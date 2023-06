Lo sfogo di Sala sullo stadio. Ai consiglieri comunali: "Avete un'idea? Tiratela fuori"

Uno "sciocco balletto di fronte a nessuna novità". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, con parole per niente diplomatiche, lunedì pomeriggio in consiglio comunale in merito al futuro dello stadio milanese, rispondendo in particolare a chi, come il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico, chiede una seduta straordinaria proprio per parlare di stadio.

Un modo "infruttuoso" per Sala, perché non si tratta di un'opera pubblica ma di attuatori (Milan e Inter) che agiscono guidati da un'unica opzione: nuovo stadio costi quel che costi. "Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo", ha detto all'aula: "Se l'avete, qualcuno si alzi in piedi ora, e dica che c'è una soluzione condivisa dalle società".

E questo è il punto: un'idea, una soluzione, che sia condivisa da Milan e Inter. "Sostenere di far mettere a posto San Siro è irrealistico", ha detto ancora Sala: "I club non lo vogliono fare, quante volte lo devono ancora dire? Ancora cento o mille?". E poi la stilettata ai consiglieri: "Non state dando un contributo, avete un'idea vera considerato che le squadre vogliono fare uno stadio? Allora preferisco che voi diciate che siete contro, che non va fatto. Secondo me non è la soluzione giusta per Milano. Volete che le squadre vadano a Sesto o San Donato? Ditelo".

Uno sfogo che non è passato inosservato. Subito dopo si è aperto un 'mini dibattito' in aula, durante il quale Filippo Barberis, capogruppo del Pd, ha ricordato che "il consiglio si è espresso in maniera chiara e positiva il 22 dicembre 2022", dicendo sì al nuovo stadio con alcune condizioni, e rilanciando la palla dall'altra parte: "Le squadre devono chiarire se intendono procedere su quanto inizialmente proposto, e la Sovrintendenza deve pronunciarsi sull'esistenza o meno del vincolo" sul Meazza.

"Il sindaco ha fatto lo sbruffone, chiedendo che sia il consiglio comunale a fare proposte", ha ribattuto Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia: "Noi proponiamo da quattro anni soluzioni che possano venire incontro al sindaco che non ha la visione per trovare un piano B sul futuro del Meazza e dell'area intorno. Ora speriamo che la sovrintendente dica in fretta se metterà il vincolo e che tipo di vincolo sarà. La cosa più importante è che si faccia presto perché capire come intervenire e in quale contesto".

"Noi insistiamo sulla soluzione più logica e ambientalmente corretta che è la ristrutturazione di San Siro", si è espresso Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde: "Questione ambientale e questione sportiva così possono andare avanti insieme. Senza prepotenze o forzature che non hanno né senso né praticabilità". E per Enrico Fedrighini della Lista Sala "la partita stadio non può continuare a essere una trattativa esclusiva fra sindaco e club: è una partita strategica per la città di rilevante interesse pubblico, che deve essere discussa dal consiglio, da dove devono uscire indirizzi precisi".