Secondo Sala, Milan e Inter devono partecipare al dibattito pubblico su San Siro

Sì al dibattito pubblico sul nuovo stadio a San Siro e sì alla partecipazione dei club al dibattito stesso. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenendo alla presentazione di un accordo tra A2A e il Politecnico, mercoledì mattina, precisando che, al momento, "non ci sono elementi di novità" nel percorso.

Dopo la delibera di conferma dell'interesse pubblico varata dalla giunta milanese all'inizio del mese di novembre 2021, Sala ha specificato che ora i due club devono presentare il progetto di fattibilità sulla base delle restrizioni imposte in delibera. Interpellato sullo stato d'avanzamento di questo progetto, Sala si è schermito: "Di più non so dire, quello che la giunta doveva fare lo ha fatto".

In merito al dibattito pubblico, Sala ha confermato questa possibilità: "Può eservire se una parte della politica o della società esprime contrarietà o distinguo". Ed ha aggiunto che "le squadre devono essere partecipi di qquesta discusssione".