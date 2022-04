"Voglio che Milan e Inter restino a Milano"

"Lavoro per far restare Milan e Inter a Milano". Lo ha detto il sindaco Beppe Sala sulla questione stadio, intervenendo a margine di un incontro alla Bit, la fiera del turismo. "Per noi - ha affermato - non sarebbe una bella cosa se le squadre decidessero di andare a Sesto San Giovanni". Nelle ultime settimane, l'opzione Sesto si è riaperta (era stata archiviata tempo fa) e il primo cittadino Roberto Di Stefano aveva 'chiamato' le squadre sottolineando che, nel comune dell'hinterland, ci sono tutti i servizi di Milano e tanti trasporti pubblici: metropolitana e treno.

Il prossimo passaggio per lo stadio di Milano sarebbe il dibattito pubblico, previsto dalla legge nazionale come obbligatorio. Per farlo occorrerebbe avere qualcosa di più di un rendering, e i due club, ha assicurato Sala, ci stanno lavorando. Non sarà però un vero e proprio progetto esecutivo: "Non voglio impegnare Milan e Inter a spendere milioni e milioni di uero in mancanza di certezze che si vada avanti", ha detto il sindaco di Milano.