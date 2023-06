Perché c'è un battibecco tra comune e tassisti

Un battibecco a distanza tra tassisti e sindaco di Milano, Beppe Sala. È quello che è in corso in questi giorni. La causa scatenante? Una sola: Sala vorrebbe aumentare il numero di auto bianche che circolano per le strade della città.

La proposta è stata lasciata nella giornata di martedì 27 giugno quando il primo cittadino, a margine di un incontro tenutosi nel quartiere QT8, ha detto che a Milano servirebbero circa mille taxi in più. Una dichiarazione che ha scatenato i tassisti: "Voglio pensare che la dichiarazione del Sindaco di Milano sulla necessità di mille nuovi Taxi fosse solo una boutade politica dettata dalla pressione mediatica del momento", ha dichiarato Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu. "Non è questo un modo serio di affrontare il problema. Serve un piano decennale sul traffico e la viabilità - ha proseguito -. Perché nessuno, ripeto, nega che vi sia un problema ma sulle colpe di questa situazione legata alla reperibilità credo ci sia un 50% di responsabilità a testa tra taxi e comune". Secondo l'esponente di Taxiblu il problema sarebbe la viabilità di Milano. Non solo, secondo il tassista per risolvere i problemi di mobilità dei milanesi bisognerebbe aprire anche h24 le linee metropolitane.

Alla replica dei tassisti ha controreplicato Sala. Quando ero direttore generale quando Letizia Moratti ha giustamente fatto un test per verificare l’utilizzo di un’ora in più di metropolitana e il test era stato estremamente deludente nel senso che i numeri sono molto bassi e quindi in termine di costo-beneficio non ci sta - ha precisato il sindaco -. Ripeto non ce l’ho con i tassisti, capisco che fanno un lavoro non semplice, capisco che hanno tempi morti, però quello che noi sosteniamo è che non è un problema che deriva da singoli momenti. Sono passato casualmente in Stazione Centrale alle 10.30 e c’era una fila lunghissima di persone in attesa. Noi non siamo qui a dire che servono assolutamente mille licenze in più, lo dico perché al momento siamo delusi dalla risposta che c’è stata sulle doppie licenze, però il tema c’è in continuazione".

"Poi andiamo a vedere quanto questi signori, che fanno una vita non facile guadagnano e capisco che si lamentino su quanto portano a casa, però c’è un punto fondamentale: la città per fortuna non è più quella di 15 anni fa, il turismo è raddoppiato, è una città che si muove molto di più e non credo che si possa avere nostalgia, nemmeno nell’interesse dei tassisti, per quella che era Milano 15 anni fa", ha aggiunto Sala. Riguardo la possibilità di effettuare un nuovo test sulla metropolitana Sala ha spiegato che "si può anche rifare ma il problema vero è che conosciamo i livelli di utilizzo della metropolitana e conosciamo anche i costi: ricordo sempre che sul trasporto pubblico biglietti e abbonamenti portano a casa il 45% del costo. Si può fare tutto ma se il Governo interviene".