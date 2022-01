A Milano la sala da tè di Alice nel paese delle meraviglie

Un salto nella magia. Nel vero senso della parola. A Milano, a inizio dicembre, ha aperto "Rabbit Hole", una sala da tè ispirata in tutto e per tutto ad Alice nel paese delle meraviglie.

Il locale, che si trova al 20 di via Mazzini, a due passi dal Duomo, è nato dall'idea di due ragazzi, Silvia e Roberto, innamorati del Giappone. Durante un viaggio alla scoperta del Sol Levante, tra un salto in un "themed café" e l'altro, i due hanno deciso di portare quella formula anche in Italia. Hanno dunque aperto un primo Rabbit Hole a Palermo nel 2017 e, ora, si preparano a conquistare anche Milano con il loro secondo locale a tema d'Italia.

Le scenorafie della sala sono tutte fatte a mano, con gli enormi cappelli che introducono alla stanze: una dedicata allo Stregatto, il tavolo social su cui unirsi al Cappellaio Matto per festeggiare il "non compleanno", la sala della regina di Cuori con una scacchiera a grandezza naturale, il giardino di Alice con il bancone per dolci e tè, il Labirinto e persino uno specchio magico.

Il menù è golosissimo: tè e cioccolate di ogni tipo, pancake, ciambelle, crostatine, torte. E chiaramente non può mancare il tè del Bianconiglio.