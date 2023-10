Sala torna a parlare di sicurezza: focus group con donne e più vigili in strada

Più vigili urbani assunti (come da promessa elettorale); e soprattutto più vigili urbani in strada, in determinate aree di Milano. E poi focus group con donne di varie età e quartieri, per parlare attivamente di sicurezza e di bisogni. Beppe Sala, sindaco di Milano, traccia le coordinate di massima del lavoro che il nuovo comitato per la sicurezza e la coesione sociale, istituito tre settimane fa insieme alla nomina di Franco Gabrielli alla sua guida, si appresta a mettere in atto.

"Non c'è mai stata in noi nessuna sottovalutazione o inconsapevolezza del problema", esordisce il sindaco con un lungo post sulla sua pagina Facebook, lunedì mattina: "Non a caso ho impostato la mia seconda campagna elettorale sulla promessa di aumentare l’organico della polizia locale di 500 unità. E le assunzioni stanno avvenendo come da programma".

E poi Gabrielli. L'ex prefetto di Roma ed ex capo della polizia, lo scorso 2 ottobre, è stato nominato alla guida del comitato per la sicurezza urbana e la coesione sociale: un organismo strategico di cui fanno parte anche gli assessori Marco Granelli (sicurezza e polizia locale) e Lamberto Bertolé (welfare), nonché il sindaco stesso. Un organismo con cui il tema della sicurezza a Milano è stato messo 'sotto tutela', per rispondere in modo più efficace anche a quel bisogno di 'sicurezza percepita' che, spesso, non corrisponde a quella reale, ma va comunque (diceva il sindaco) tenuto presente mentre si governa una città.

Focus group e vigili

Tre i fronti, dice ora Sala, su cui il comitato agirà prossimamente. Il primo è l'attivazione di focus group con donne "di varie età, di vari quartieri, di varie estrazioni sociali", per attuare l'ascolto e "non fare sentire sole le nostre cittadine". Il secondo è un "coordinamento delle forze di polizia, a cominciare dalla gestione congiunta degli esposti dei cittadini e dei comitati". Il terzo, infine, è "la messa a terra di azioni visibili sul territorio cittadino", ad esempio rafforzando la presenza di vigili su specifiche aree del territorio milanese "nelle ore serali e notturne".