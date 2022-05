Emergenza Ucraina, Sala: "Scuola è priorità"

Tra le priorità nella gestione dei profughi ucraini arrivati a Milano in fuga dalla guerra c'è la scuola. A dirlo è il sindaco Beppe Sala, indicando questo aspetto come il più importante dell'accoglienza insieme a quello degli spazi per l'ospitalità.

“I problemi dell’accoglienza degli ucraini sono due - ha spiegato il primo cittadino durante l’inaugurazione della Civil Week all’AdiDesign Museum -, avere strutture per l’ospitalità e la scuola. Penso che il secondo problema grande dopo l’ospitalità sia la scuola perché questi ragazzi si vanno ad inserire in una situazione in cui le scuole milanesi sono già piene e ci si confronta con problemi concreti, come ad esempio quanti bambini ucraini mettere per classe. Aspetti che stiamo affrontando in funzione del prossimo anno scolastico”.

“Il mio messaggio sull’accoglienza è che ad oggi ce la facciamo e con vari aiuti possiamo garantire di farcela - ha proseguito Sala -. Ma nessuno di noi sa quale sarà la dimensione di questa migrazione. Ad oggi la gestione che siamo riusciti a mettere in campo è tale da garantire a tutti coloro che arrivano un sostegno, che non sarà mai ottimale ma più che dignitoso”.