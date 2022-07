I portieri dell'Università Bicocca vengono pagati 4 euro l'ora

I lavoratori dei servizi di reception e portierato delle residenze universitarie dell'università Bicocca di Milano percepiscono una retribuzione lorda di circa 4 euro l'ora, dopo un cambio di appalto. Il fatto è stato denunciato dalla Fiom-Cgil che sostiene la loro mobilitazione e chiede l'intervento della direzione generale dell'ateneo.

"È ingiustificabile che con il cambio d'appalto la retribuzione sia drasticamente peggiorata: soprattutto in una fase come questa, è inconcepibile lavorare per poco più di 4 euro lordi all'ora - ha tuonato il sindacato in una nota -. Chiediamo che la Direzione Generale dell'Ateneo, che in qualità di committente ha scelto il nuovo consorzio che gestisce l'appalto, si assuma la responsabilità di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori così pesantemente penalizzati una retribuzione degna di questo nome".

A sostegno delle richieste dei lavoratori delle portinerie dell’Ateneo la Fiom-Cgil parteciperà, insieme ai lavoratori delle aziende metalmeccaniche impegnate negli appalti di manutenzione dell'università, alle prossime iniziative di mobilitazione "per ottenere un salario dignitoso".