Saldi estivi, si parte sabato 3 luglio

Sabato 3 luglio è il giorno in cui incominciano i saldi estivi in tutta la Lombardia. Torna quindi nel 2021 il calendario abituale delle vendite scontate di fine stagione, che dureranno al massimo sessanta giorni come previsto dalle leggi di settore. Per trenta giorni, dal 2 giugno, i commercianti non hanno più potuto effettuare vendite promozionali.

La Regione Lombardia ha pubblicato sul proprio sito web alcune informazioni utili e consigli per i consumatori. Durante i saldi, i commercianti sono obbligati ad esporre il prezzo iniziale del prodotto e la percentuale dello sconto, mentre hanno la facoltà ma non l'obbligo di esporre anche il prezzo finale conseguente allo sconto.

I commercianti hanno l'obbligo di fornire informazioni veritiere "sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita". I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

Infine, se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.