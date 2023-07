Tra due giorni iniziano i saldi estivi a Milano e in Lombardia

Meno due ai saldi estivi a Milano in Lombardia. Gli attesissimi sconti inizieranno ufficialmente giovedì 6 luglio.

Rispetto al solito, le promozioni cominceranno con qualche giorno di ritardo: nella seduta del 22 marzo 2023 della conferenza delle Regioni e delle province autonome, è stato approvato, per l’anno 2023, il posticipo della data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio 2023. Prima i saldi estivi partivano il primo sabato del mese di luglio, che quest'anno sarebbe stato l'1.



"La durata massima del periodo dei saldi - si legge sul sito di Regione Lombardia - è di 60 giorni". Gli sconti potranno durare quindi soltanto fino a domenica 3 settembre. Per i negozi, inoltre, "non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da martedì 6 giugno 2023", mentre "fino al 5 giugno 2023 i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune".

Come di consueto, i negozianti saranno obbligati a esporre il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. Rimane invece facoltativo indicare il prezzo ribassato. "L’operatore commerciale - specifica Palazzo Lombardia - ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita". La merce venduta a prezzo scontato, inoltre, deve essere separata da quella in vendita a prezzo pieno, se presente. Per i prodotti che risultino difettosi, anche tra quelli venduti in saldo, presentando lo scontrino, i clienti possono sempre chiedere la sostituzione o il rimborso.