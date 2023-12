Quando inizieranno i saldi invernali a Milano e in Lombardia

Natale è, letteralmente, alle porte e in tanti, come tutti gli anni, stanno già guardando al dopo feste. E come ogni stagione è attesissimo il periodo dei saldi invernali. Quest’anno i super sconti in Lombardia inizieranno il 5 gennaio, così come in quasi tutta Italia. Il giorno finale varierà a seconda delle diverse regioni.

A Milano e in tutta la Lombardia i saldi termineranno il 4 marzo. Il divieto di effettuare promozioni è relativo ai 30 giorni precedenti il 5 gennaio 2024, quindi per tutto il mese di dicembre. La regola numero uno per Confcommercio è che “i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”.

I negozianti saranno obbligati a esporre il prezzo iniziale del prodotto e la percentuale di sconto applicata. Come di consueto, la merce in saldo deve essere separata da quella a prezzo pieno all’interno dei negozi.