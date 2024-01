Al via ai saldi invernali: cosa si comprerà, budget e regole

Iniziano oggi, 5 gennaio, i saldi invernali in Lombardia. Già decisa anche la data di fine saldi. "La durata massima del periodo dei saldi è di 60 giorni", prevede la stessa delibera. Quindi, quest'anno, stop agli sconti lunedì 4 marzo. Secondo una ricerca svolta da Ipsos per conto di Confesercenti, 4 persone su 10 hanno già pianificato i propri acquisti durante gli sconti. Il budget di spesa previsto a persona sarà di circa 270 euro anche se il 38% dei rispondenti allo studio ha detto che prevede di abbassare il proprio tetto massimo scendendo sotto i 150 euro.

Ma cosa si comprerà? Secondo lo studio, il 58% delle persone comprerà scarpe, il 56% maglioni e felpe. Gli acquisti prediletti per questi saldi saranno, poi, intimo, per il 34% dei rispondenti e per il 33% gonne e pantaloni. Cattive previsioni per i capispalla che verranno adocchiati solo dal 21% del campione, contro il 27% dello scorso anno. Ma è stata una stagione complicata, con le temperature milanese fin troppo elevate, che ha messo a serio rischio le vendite sulle collezioni invernali. Confesercenti rivela che a causa del cilma gli acquisti di capi d'abbigliamento autunno-inverno sono calati del 46%, per questo l'associazione chiede una revisione delle norme che regolano le vendite di fine stagione.

Le regole

Regione Lombardia, sulla pagina web dedicata, ha reso noti gli obblighi per i negozianti in tempo di saldi. "Ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso. L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto", viene chiarito.

"I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e - conclude la 'guida' del Pirellone rivolta ai clienti e ai commercianti - se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare".