Il sindaco che chiude le sale slot sei ore al giorno

A Rho le sale slot dovranno restare chiuse sei ore al giorno tutti i giorni. E più nel dettaglio dalle dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Lo ha deciso il sindaco Andrea Orlandi (Pd) che nella giornata di martedì 9 gennaio ha firmato un'ordinanza sindacale.

A Rho, che conta oltre 51mila residenti, ogni anno i giocatori perdono mediamente oltre 19 milioni di euro al gioco; nei comuni del rhodense (zona che conta oltre 170mila abitanti), negli anni 2017-2019 i giocatori hanno perso al gioco d’azzardo ogni anno circa 50 milioni di euro, il doppio di quanto i comuni hanno messo a disposizione per le politiche sociali. In tante situazioni sono gli stessi giocatori o le loro famiglie a rivolgersi ai municipi per ottenere aiuti.

L’ordinanza, spiegano da piazza Visconti, è stata prima condivisa con Confcommercio e poi con le forze dell’ordine della città (polizia locale, carabinieri, polizia e guardia di finanza). Non è la prima ordinanza che va in questa direzione: a luglio 2022 il comune aveva approvato un regolamento che sanciva alcune regole per l'apertura e la gestione delle sale giochi individuando alcune zone in cui è vietato aprirne di nuove.

“La dipendenza dal gioco compromette la salute delle persone e il loro benessere e mina la sicurezza delle famiglie: chi gioca toglie spazio a impegni e relazioni, disperdendo le proprie risorse - conclude il Sindaco Andrea Orlandi -. Questo favorisce anche l’infiltrazione della criminalità organizzata. Come Amministratori locali non abbiamo grandi armi, ma usiamo quelle che ci sono concesse. Da qui questa ordinanza, che nasce a scopo preventivo per contrastare le conseguenze nocive del gioco d’azzardo patologico, anche nelle giovani generazioni”.