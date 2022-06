2.200 espositori, tutto esaurito in città: apre il Salone del Mobile

Si è aperto martedì 7 giugno alla Fiera di Rho il Salone del Mobile, giunto alla sessantesima edizione. Tra le autorità presenti, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Beppe Sala, sindaco di Milano, e due ministri: Elena Bonetti (famiglia) e Giancarlo Giorgetti (sviluppo economico). Al taglio del nastro, è stato ricodato Gastone Faraoni, operaio di 64 anni morto nei giorni scorsi mentre stava allestendo un padiglione.

Gli espositori sono circa 2.200, di cui il 27 per cento stranieri, soprattutto europei e nord-americani ma anche asiatici. Il Salone resterà aperto fino al 12 giugno, così come l'ormai tradizionale Fuori Salone che anima a Milano la settimana del design con circa 800 eventi. Le strutture ricettive della città registrano praticamente il tutto esaurito.

All'inaugurazione è stato letto un messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato di "affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata" ricordando le "gravi difficoltà nell'economia globale" provocate dall'"aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa", che provoca "riverberi negativi sui segnali di ripresa dell'economia che si erano registrati nel nostro paese". Il presidente della Repubblica ha quindi raccomandato il rinnovo dell'impegno "delle istituzioni e di tutte le forze economiche e sociali" per invertire la rotta del ciclo economico, anche grazie all'attuazione del Pnrr.

Sala ha ricordato che "viviamo in una situazione di emergenza", sia sul fronte del covid ("non sappiamo se ci sarà uno strascico pandemico in autunno") sia su quello della geopolitica, con la guerra russa in Ucraina. Per il sindaco di Milano è presto per parlare di "ripartenza" e occorre più che altro "gestire al meglio quello che abbiamo".

Per Fontana, il Salone del Mobile è "l'evento fieristico più atteso" per tutto il territorio, e nel 2022 si torna "in presenza e nella forma più completa", compresi gli espositori e i visitatori stranieri. "Il Salone è più che un evento", ha aggiunto il governatore: "E' un catalizzatore unico di eccellenze del territorio, un veicolo straordinario cui converge tutto il saper fare lombardo, in cui si valorizza il sistema delle imprese e delle loro associazioni, è emblema di ingegno e tradizione della nostra terra, dagli artigiani agli atenei".

Anche secondo il presidente della Lombardia il contesto non è semplice: "La crisi energetica, l'aumento dei costi di trasporto, lo stop all'export in alcuni paesi a causa delle sanzioni" pongono alcuni problemi, così come gli effetti della guerra in Ucraina sulla scarsità di materie prime. Un modo per guardare alla sostenibilità ambientale come opportunità di sviluppo, attraverso ad esempio il legno riciclato.

Bonetti ha ricordato il paese che "si è messo insieme" per superare la pandemia senza fermarsi, sottolineando che, anche di fronte alla guerra, alla crisi energetica e delle materie prime, "lo stile con cui questo settore regge l'urto è un modo per dire che l'Italia sceglie lo sviluppo, nella democrazia e nell'uguaglianza dei popoli". E, per Giorgetti, "i momenti di difficoltà si superano, è un momento di cambiamento e quindi di investimento. Dobbiamo assecondare le aspirazioni degli imprenditori per fare fronte a nuove sfide".