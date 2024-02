Salone del Mobile cambia volto: percorsi fluidi, meno stand e più eventi

Tutto pronto per l 62esima edizione del Salone del Mobile di Milano. La fiera, che si tiene a Rho, aprirà il 16 aprile e sarà visitabile fino al 21. Gli organizzatori attendono 1.900 espositori, di cui 600 under 35 provenienti da 22 scuole di design. L’obiettivo di quest’anno è quello di rendere il percorso espositivo più fluido e accogliente, con meno stand, più eventi con diverse aree relax e un programma culturale firmato dal regista David Lynch (lo stesso di Twin Peaks).

Tra le cose da non perdere, l’installazione immersiva di Emiliano Ponzi e gli eventi di food design organizzati da sei riviste indipendenti provenienti da tutto il mondo. Il Salone del Mobile è la prima fiera dell’arredamento comunicata con immagine realizzate dall’intelligenza artificiale per “offrire un’esperienza irripetibile”, come sottolinea Maria Porro, presidente dell’evento.

Questa edizione rilancerà i percorsi di EuroCucina e del Salone internazionale del bagno. “Abbiamo lavorato per ridisegnare tutto il Salone, ripensandolo mettendo al centro il visitatore. Non è una cosa nuova, ma il Dna che abbiamo ereditato da 62 anni di storia, perché il Salone è anche cultura del progetto”, ha spiegato Maria Porro che non si sbilancia sui dati dell’affluenza: “Ci aspettiamo una presenza importante di pubblico internazionale. Sicuramente anche dalla Cina, che lo scorso anno si era riaperta d poco, dopo la pandemia. Abbiamo fatto un grande lavoro di comunicazione, con un roadshow partito da Shanghai, proseguito in tutta Europa e negli Stati Uniti e altri appuntamenti seguiranno, ad esempio in India. Il nostro obiettivo è avere un pubblico di altissima qualità”.

Salone del Mobile significa anche ricavi. L’occasione più importante per il business del settore “e l’occasione per tutta la filiera del legno-arredo di mostrare la qualità della sua produzione, in cui ricerca, innovazione, artigianalità e sostenibilità si fondono”, ha detto Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. Quello del mobile è un settore che nel 2023 ha fatturato oltre 52 miliardi di euro, 20 si export e più di 32 miliardi di mercato interno “chiudendo l’anno a -8,1 % sul 2022, seppur con livelli superiori al 2019”, spiega Feltrin.