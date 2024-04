Come raggiungere il Salone del Mobile con treno e metro

Il Salone del Mobile sta per iniziare. Il primo giorno d'esposizione sarà il 16 aprile. Ma come si raggiunge comodamente?

In metropolitana

La metropolitana è sicuramente il mezzo più comodo per raggiungere la fiera da Milano e dall'hinterland. La stazione di riferimento è quella di Rho - FieraMilano sulla linea M1. Per chi viaggia sulle altre linee è possibile cambiare a Cadorna, Triennale, Loreto sulla verde, a Duomo sulla gialla e a Lotto sulla lilla. Il biglietto per raggiungere la fiera costa 2,20 (Mi1-Mi3).

In treno

I treni in partenza dalla stazione di Milano Centrale nelle tratte Torino-Novara-Milano, Varese-Milano, Domodossola-Milano, Arona-Milano e Luino-Milano fermano a Rho Fiera. Dalla stazione di Garibaldi è possibile prendere il passante erroviario linea S5 direzione Varese o S6 direzione Novara, linea S11 (Chiasso-Como-Milano-Rho) fermata Rho-Fiera.

In auto

Per chi preferisce usare l'auto la fiera mette a disposizione un parcheggio al costo di 14 euro per quattro ore e 20 euro oltre le quattro ore e fino a un massimo di 24. Per chi arriva dalle autostrade A7 Genova, A1 Bologna e A4 Torino in direzione Milano e sufficiente immettersi sulla A50 Tangenziale Ovest in direzione Varese e uscire a FieraMilano. Dalla A4 Venezia in direzione Milano prendere l'uscita Pero-FieraMilano e dalla A8 Varese e A9 Como alla barriere Milano Nord proseguire sulla A4 Venezia e uscire a FieraMilano.

Per coloro i quali prendono la macchina partendo da Milano sono due le opzioni: la A8 Varese in direzione Varese-Como uscendo a FieraMilano, oppure la A4 verso Torino uscendo a Pero-FieraMilano.