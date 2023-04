Più 15% di visitatori al Salone del mobile di MIlano

Più 15% rispetto al 2022. Quest'anno il Salone del Mobile, giunto alla 61esima edizione, ha registrato 307mila presenze. Ad aumentare sono stati soprattutto i visitatori stranieri, primi tra tutti quelli cinesi. Dall'estero, provenienti da 181 diversi Stati, proveniva il 65% dei buyer e degli operatori di settore (con il più 9% rispetto all'anno scorso).

A seguire dopo la Cina, nella classifica delle partecipazioni internazionali, Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna, Brasile e India. In generale, quest'ultima edizione della fiera a Rho è andata bene, quasi in linea con le aspettative di Confcommercio Milano, Lodi e Monza-Brianza, che in uno studio aveva previsto l'affluenza di 330mila persone. Protagonista del Fuorisalone è stato il Brera Design District che quest'anno ha ospitato 535 espositori con 187 showroom, di cui 118 permanenti.

Tra i luoghi della città più visitati, il Belvedere di Palazzo Lombardia, la Torre Treves, aperta un'ultima volta prima della demolizione, il cortile della Pinacoteca di Brera e il suo orto botanico, ma anche l'Alcova esposta all'ex macello di viale Molise. Numerose le presenze nei quartieri di Porta Venezia, Tortona e San Babila (in particolare in via Durini) e alla Triennale, che per l'occasione ha riallestito il museo del design. Molti, poi, i visitatori che hanno fatto tappa all'Università degli Studi di Milano, dove le installazioni saranno visitabili fino a mercoledì. Per questa Design Week c'è stato un boom di passeggeri sui mezzi pubblici: Atm ha registrato 1 milione e 700 mila convalide con carta di credito di cui 85 mila in superficie, per un totale di 800mila accessi extra rispetto a una settimana normale.