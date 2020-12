Saluti romani e canti fascisti davanti alla libreria Altaforte: "Fuori i fascisti dalle città"

In quindici, venti al massimo. Tutti insieme nel parcheggio, spalla a spalla. Il braccio teso che sembra lasciare poco spazio ai dubbi. E il coro intonato a voce alta che cancella anche qualsiasi ultima perplessità: "Me ne frego è il nostro motto, me ne frego di morire. Me ne frego di Togliatti e del sol dell'avvenire".

Ecco le cartoline da Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Precisamente dallo spiazzo fuori dalla libreria Altaforte, il locale aperto a inizio novembre da Francesco Polacchi, imprenditore ex segretario nazionale di Blocco Studentesco e molto vicino a CasaPound, per sua stessa ammissione.

Proprio davanti a quella libreria, domenica pomeriggio, si sono radunate una ventina di persone, tra saluti romani, inni e cori da stadio. "Succede a Cernusco: da quando è aperta la libreria Altaforte è possibile vedere gruppi di ultras e neo fascisti fare saluti romani per le vie della città", la denuncia del gruppo antifascista Martesana Libera, che ha pubblicato sui propri social le immagini dell'accaduto. "Questi video si commentano da soli. Attendiamo una presa di posizione urgente da parte dell’amministrazione comunale! Fuori i fascisti delle nostre città", hanno concluso.

Lo scorso 5 dicembre a Cernusco era andato in scena un doppio sit-in. Da un lato proprio Martesana Libera e altre sigle che avevano chiesto a gran voce la chiusura della libreria, considerandola un presidio dell'estrema destra, e dall'altro Polacchi e i compagni - con la presenza di politici di Lega e Fratelli d'Italia - che avevano rivendicato la "libertà di espressione" utilizzando una frase di Ezra Pound, il poeta americano che da sempre ispira l'azione di CasaPound.

Polacchi - che a Milano è finito a processo due volte, una per i saluti romani al corteo per Ramelli del 2019 e una per il blitz di CasaPound a palazzo Marino del 2018 - a Cernusco aveva già aperto in passato un negozio di Pivert, la sua marca d'abbigliamento. Poi, nella prima settimana di novembre, era arrivata anche Altaforte, che edita il "Primato Nazionale" e che era stata allontanata dal Salone del libro di Torino dopo che lo stesso Polacchi in una intervista radio si era definito "fascista". Lì avrebbero dovuto presentare il libro del segretario della Lega, Matteo Salvini, e proprio Polacchi aveva visto nell'esclusione un attacco all'ex ministro dell'Interno.

Domenica, dopo qualche giorno di apparente calma a Cernusco, stata scritta una nuova pagina della storia.