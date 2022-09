Il governatore Fontana prende le distanze dal saluto romano del suo assessore

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, si dissocia dal saluto romano del suo assessore alla Sicurezza, Romano La Russa. "Sono comportamenti che non fanno parte del nostro modo di vedere", ha detto commentando il video che mostra l'assessore fare il 'presente', alzando il braccio ai funerali di Alberto Stabilini.

"Noi sostanzialmente ai funerali preghiamo - aggiunge - e cerchiamo di esprimere solidarietà ai parenti rimasti". Con La Russa "non ho ancora parlato. Valuteremo: credo di non poter aggiungere altro". Rimuoverlo? "Nessuna richiesta mi è stata presentata. All'opposizione dico che, dopo aver parlato con lui, ne discuteremo e valuteremo tutto".

Il video che ritrae Romano La Russa, di spalle, compiere il gesto del saluto romano insieme ad altri, ha fatto il giro del web. Si trattava del tradizionale saluto del "presente", che si vede anche quando si tengono le commemorazioni di Sergio Ramelli, studente 19enne ucciso da estremisti di sinistra negli anni '70. Nel 1973 Stabilini era stato fermato e portato in carcere (tra l'altro insieme anche a Romano La Russa) per gli scontri in cui era stato ucciso l'agente Marino. I due, con altri sei, erano stati poco dopo rilasciati provvisoriamente.

Il video del momento del saluto romano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La difesa di La Russa è arrivata attraverso una nota di Fratelli d'Italia. “In relazione a una immagine in cui è ripreso di spalle Romano La Russa nell’occasione del funerale di Alberto Stabilini va precisato che l’estremo saluto era stato richiesto in vita dal defunto e che Romano era cognato e amico di una vita di Alberto", si legge.

"Quel che preme sottolineare, e che non emerge dal video, è che Romano ha invitato tutti a non fare il saluto romano. Emerge invece con chiarezza che il movimento del braccio di Romano non ha nulla a che fare col saluto fascista ma al contrario testimonia il suo invito ai presenti ad astenersi dal saluto. - sottolineano da Fdi -. Basta verificare il movimento del suo braccio, peraltro assente durante le chiamate consecutive che comunque la Cassazione ha sancito non essere reato se effettuato in un funerale”.

La Russa si scusa ma non si pente

Nella serata di mercoledì era arrivata anche una lettera di scuse firmata dallo stesso La Russa e destinata alla giunta regionale. L'assessore alla sicurezza, comunque, non ha rinnegato il gesto compiuto, anzi: "Non è stato commesso alcun atto illecito, come fior di sentenze di numerosi tribunali confermano - ha fatto sapere l'esponente di Fdi -. I fatti oggetto dell’odierna polemica sono lontani anni luce da tutto ciò che può essere accostato al fascismo. Si è trattato dell’ultimo saluto destinato a una vita che è volata in cielo, nel cordoglio dei cari e degli amici fraterni e nel rispetto delle sue ultime volontà".