Stava per essere accerchiato dalle cornacchie: salvato cucciolo di assiolo

Salvato dai volontari di Enpa Milano, grazie ad una provvidenziale segnalazione, un pullus di assiolo. E' stato avvistato lunedì pomeriggio al parco Forlanini da alcune persone che camminano quotidianamente nel polmone verde alla periferia est della città.

L'assiolo si trovava in un fossato vicino ad un cascinale. I passanti hanno atteso circa un'ora per capire se, nelle vicinanze, vi fossero anche i genitori. Ma questi non si avvistavano e, inoltre, il piccolo iniziava ad essere accerchiato da alcune cornacchie. Contattati alcuni veterinari telefonicamente, lo hanno quindi recuperato e messo in una scatola, per poi consegnarlo agli operatori della sede Enpa milanese.

I medici e volontari di Enpa lo hanno preso in custodia. Il pullo sta bene e martedì mattina è stato trasferito al centro di recupero degli animali selvatici a Vanzago.