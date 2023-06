Salvatore Aranzulla è diventato papà

"Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre". Questo il laconico messaggio con cui mercoledì 31 maggio il blogger e imprenditore Salvatore Aranzulla ha annunciato di essere diventato padre per la prima volta. A fianco al post una foto che ritrae il divulgatore informatico con un neonato, di cui non ha detto il sesso, tra le braccia. Catanese d'origine, Aranzulla vive a Milano da molti anni.

Molti gli auguri e i commenti entusiastici dei follower del blogger, arcinoto per le sue guide sui più svariati argomenti di tecnologia e informatica e molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. "Aspetto con ansia la guida su come far dormire i creatur per tutta la notte", ha commentato ironico un utente. "Sono più che sicuro che il medico per far nascere il tuo bimbo, ha guardato un tuo tutorial", si legge nel commento di un'altra persona. E ancora "Ed è subito articolo su 'Come addormentare un bambino che piange': Windows, macOS, Android, iOS/iPadOS”, scrive un terzo follower.