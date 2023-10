Salvini propone di nuovo una centrale nucleare a Milano

"Da Milanese, la prima centrale (nucleare) la vorrei a Milano. Lancio un segnale politico: è facile dire sì al nucleare, ma nella provincia a fianco": così Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, intervenendo mercoledì mattina a un convegno a Roma dal titolo 'Nucleare si può fare?', ha ripreso una sua vecchia battuta (ma non troppo) sulla possibilità che Milano ospiti una centrale nucleare. "Sono convinto - ha aggiunto mercoledì - che sia energia sicura, pulita e costante".

Per il leader della Lega, per continuare a essere "la seconda potenza industriale d'Europa", l'Italia ha "bisogno di un rifornimento energetico pesante", ma sul nucleare, a suo dire, ci sarebbe troppa ideologia, che "ha portato a un +8% di energia elettrica prodotta dal carbone". Stando alle parole di Salvini, partendo nel 2024 si potrebbe "accendere il primo interruttore nel 2032, dopo 7-8 anni".

Le affermazioni del ministro hanno suscitato immediata polemica. Il co-portavoce nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, lo ha sfidato a un incontro pubblico in piazza del Duomo "a spiegare che vuole la centrale a Milano e dove prenderà i soldi per finanziarla". Bonelli ha aggiunto che in Francia la costruzione di una centrale di terza generazione, avviata nel 2006, non è ancora terminata, con costi lievitati da 3,7 miliardi a 20 miliardi di euro.

Critico anche Franco Mirabelli, senatore milanese e vice presidente del gruppo del Pd in Senato: "A parte l'assurdità della proposta, sarebbe importante che il ministro delle Infrastrutture, che non ha alcuna competenza in materia energetica, facesse il proprio lavoro. Se Salvini vuole occuparsi di Milano, lo faccia mettendo in campo politiche concrete sulla casa. Milano ha bisogno di investimenti per garantire l'accesso alla casa alle famiglie con redditi medio bassi e interventi per rendere disponibili centinaia di alloggi Erp oggi vuoti. Salvini si occupi di questo visto che dovrebbe essere il suo lavoro e solleciti la Regione, che la Lega governa, a farlo. Milano ha bisogno che il governo lavori per realizzare case accessibili, non di chiacchiere su immaginarie centrali nucleari", ha scritto su Facebook Mirabelli.

Era il giugno del 2022 quando, a un convegno dei giovani imprenditori a Rapallo, Salvini, allora 'semplice' leader della Lega, disse che avrebbe voluto "che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano. Lo voglio nel mio quartiere, Baggio".