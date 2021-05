Salvini all'evento di mototerapia a Milano: "Bellissimo vedere i bimbi sorridere"

Il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato ad un evento di mototerapia dedicato ai disabili a Milano, presso un percorso appositamente allestito in piazza Città di Lombardia, sotto la sede della giunta regionale. Accompagnato da Erika Stefani, ministra alla disabilità, e Alessandra Locatelli, assessora regionale alle politiche sociali, Salvini è salito su una mini-auto da corsa insieme a Vanni Oddera, pilota professionista che si occupa di mototerapia per i bambini.

"Vedere gli occhi e i sorrisi di queste mamme, di questi papà e di questi bimbi vale tutto", ha poi dichiarato Salvini: "Ho chiesto al ministro Stefani di realizzarlo in tutte le città italiane. Ne vale la pena". L'idea della mototerapia è venuta a Oddera, campione di motocross freestyle, che ha voluto realizzare una iniziativa di aiuto e supporto ai bambini attraverso quella che è la sua più grande passione, dopo essersi accorto che i bambini sono elettrizzati e felici nel vedere le evoluzioni motoristiche freestyle.

Dall'idea alla realizzazione il passo è stato breve: sono ormai numerosissime le strutture ospedaliere e di cura che ospitano Oddera e gli altri motociclisti. In alcuni casi (con moto rigorosamente elettriche) anche all'interno degli ospedali, nel caso in cui per esempio ospitino bambini che, purtroppo, non hanno la possibilità di uscire.