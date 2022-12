La frase di Salvini sull'albero di Natale di Milano: "Ha le palle rosa"

"A Milano ci ritroviamo con l'albero di Natale con le palle rosa, per via dello sponsor". Lo ha detto Matteo Salvini, milanese, ministro delle Infrastrutture, riferendosi all'albero di piazza del Duomo scelto e allestito in vista del Natale 2022, acceso il 7 dicembre come da tradizione, il giorno di Sant'Ambrogio. Un ablero che, evidentemente, non piace al ministro.

La scelta del colore rosa è dettata dallo sponsor di quest'anno, ovvero il brand VeraLab, azienda di prodotti estetici fondata da Cristina Fogazzi, meglio nota sul web come 'Estetista Cinica'. Il rosa è il colore del brand e, quindi, del suo albero di Natale, battezzato 'Pina'. Ma la battuta di Salvini non è passata inosservata.

E' stata la stessa Fogazzi a replicare al ministro, su Instagram: "Come se il rosa - ha detto in una storia sul social network - fosse un colore che ha sconvolto le persone. Siamo ancora vittime del patriarcato, nel senso che il rosa è un colore da femmine e non va bene?".