A San Babila fine cantieri della M4 entro un anno

A Milano, piazza San Babila sarà libera dai cantieri della nuova linea metropolitana M4 alla fine di aprile 2023. Ad annunciarlo l'assessorato alla mobilità del Comune di Milano.

In particolare, le opere per la realizzazione della tratta est, quella tra l'aeroporto di Linate e Dateo, lunga circa 5 chilometri, si concluderanno intorno a settembre-ottobre 2022: qui la viabilità tornerà normale entro ottobre, così come sistemazioni superficiali. Le aree adiacenti alla stazione Tricolore, invece, torneranno accessibili soltanto nell'aprile 2023.

Per quanto riguarda la stazione Forlanini, sarà dotata di un nuovo ingresso con rampe d'accesso. Entro giugno 2022, verranno restituite alla città le zone intorno alle fermate di Argonne e Susa; mentre quelle ludiche all'interno del parterre con campetti da calcio, basket, bocce e area cani saranno pronte per l'autunno. La zona vicino alle fermate di viale Argonne e corso Indipendenza, infine, vedranno la chiusura dei cantieri per il 30 settembre. In viale Argonne e piazzale Susa verranno creati spazi per la mobilità elettrica e piste ciclabili bidirezionali, percorsi pedonali, aree giochi per bambini e aree-cani, oltre a panchine. punti fitness, campi da calcetto, ping pong e bocce.

"Questa lunga area a est della città, che ha dovuto sopportare i necessari lavori, sarà presto liberata dai cantieri e potrà usufruire del servizio della nuova metropolitana e nello stesso tempo beneficiare dei nuovi spazi verde e di tutte le aree riservate allo sport e alla socialità - ha affermato l'assessora alla Mobilità del Comune, Arianna Censi -. Per le sistemazioni superficiali della tratta ovest arriveranno anche oltre 40 milioni dai fonti di Pnrr per i quali il Comune ha richiesto il finanziamento che consentiranno anche un aumento qualitativo degli interventi".