Perché a San Biagio bisogna mangiare il panettone

È giovedì 3 febbraio, giorno che a Milano fa rima con San Biagio, santo protettore della gola. La tradizione ambrosiana prevede che si mangi una fetta di panettone tenuta da parte nel corso delle feste natalizie. Ma da dove arriva questa usanza tutta milanese?

La tradizione ha origini popolari e non strettamente religiose. In particolare è dovuta a un frate goloso di nome Desiderio e a una massaia. Secondo la leggenda, tutto iniziò poco prima del periodo natalizio quando quest’ultima portò al frate un panettone affinché lo benedicesse. Lui, forse troppo occupato o procrastinatore, certamente molto goloso, si dimenticò del dolce per diversi giorni, salvo spiluccarlo man mano fino a far rimanere solo l'involucro. Quando la donna tornò era il 3 febbraio e il panettone era già finito da un bel pezzo ma il religioso non si perse d’animo e condusse la donna all’angolo nel quale c’era l’involucro, pronto ad accampare qualche scusa per la sua scomparsa. Con grande meraviglia scoprì che il panettone era "riapparso" grosso il doppio. E così questa "sovrannaturale" apparizione fu attribuita a San Biagio, protettore della gola.

Dunque c'è ben poco di religioso. La tradizione cristiana, invece, vuole invece che San Biagio (Biagio da Sebaste) fosse un medico e vescovo armeno vissuto a cavallo tra il III e il IV secolo in Asia Minore. Fu imprigionato dai romani a causa della sua fede e durante il processo rifiutò di rinnegare il suo credo: per punizione fu straziato con pettini di ferro usati per cardare la lana. Morì decapitato.

La chiesa cattolica lo ha dichiarato santo e protettore della gola riconoscendogli un "miracolo". Secondo la tradizione, infatti, salvò un giovane da una lisca che gli si era conficcata in gola: Biagio gli una grossa mollica di pane che rimosse l'ostacolo.