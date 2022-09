All'ospedale San Carlo di Milano il nuovo Tesla per la risonanza magnetica

Un apparecchio all'avanguardia per diagnosticare patologie in una fase precoce e effettuare esami in tempi molto più rapidi. All'ospedale San Carlo di Milano è stata inaugurata la nuova risonanza magnetica 3 Tesla, dispositivo dal campo magnetico più alto disponibile oggi in ambito clinico.

Il macchinario è stato presentato mercoledì 7 settembre alla presenza del direttore generale dell'Asst ss. Paolo e Carlo, Matteo Stocco, del responsabile della struttura di radiologia, Maurizio Cariati, della vicepresidente di regione Lombardia, Letizia Moratti, e dell’assessore alla Sicurezza di regione Lombardia, Romano La Russa.

"La RM 3 Tesla è uno strumento diagnostico di ultima generazione “ad alto campo", dotato di tecnologia avanzata che permette un rapporto segnale/rumore particolarmente vantaggioso, con riduzione dei tempi di esecuzione degli esami, e consentono una qualità diagnostica ottimale - scrivono dall'ospedale -. Questa apparecchiatura è considerata la metodica sicuramente più adeguata per lo studio delle malattie neoplastiche, degenerative e infiammatorie del sistema nervoso centrale e periferico".

Il macchinario permette di studiare strutture di ridotte dimensioni, dando la possibilità di individuare patologie in fase precoce. "Con l’arrivo della Rmn3 Tesla abbiamo la possibilità di eseguire esami in tempi del 30% più rapidi, usando il cosiddetto 'imaging multi eco' – dichiara Maurizio Cariati, direttore della struttura complessa di radiologia dell’Asst ss. Paolo e Carlo -. Questo significa che, a parità di risoluzione delle macchine tradizionali, gli esami durano di meno e sono anche meno rumorosi".