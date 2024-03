Bocciata la petizione al Parlamento Europeo contro lo stadio del Milan a San Donato

Nessuno stop a livello europeo sullo stadio del Milan. La commissione Petizioni del Parlamento Europeo ha chiuso la petizione presentata dai cittadini contro la costruzione dell’arena nel Parco Agricolo Sud Milano. “Si tratta di una decisione miope voluta da una posizione ideologica espressa da Ppe, liberali e dalle destre che a parole difendono gli agricoltori, ma poi ne ignorano le richieste quando arrivano le colate di cemento sui terreni agricoli”, chiosa Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Il nocciolo della questione è la nuova struttura del Milan. I rossoneri hanno comprato un terreno vergine tra Chiaravalle e San Donato dove potrebbe essere costruito il nuovo stadio. Oltre al campo da gioco, tuttavia, potrebbero arrivare altre aree commerciali. Tutto su un pezzo di città attualmente ancora immacolato.

“L’Europa ha aperto due procedure d’infrazione, una sulla qualità dell’aria e una sul trattamento delle acque, e nonostante questo fondi privati vogliono imporre questo ecomostro - ha spiegato Danzi -. È una follia. Non sarebbe meglio ristrutturare quello già esistente?”.

La questione non è ancora chiusa. I parlamentari europei contrari alla struttura hanno fatto sapere che lavoreranno a una nuova petizione aggiornata alla luce delle nuove leggi che entreranno in vigore e alla direttiva sul monitoraggio dei suoli. Ultimo ma non ultimo, nelle ultime settimane sta riprendendo piede l’ipotesi di ristrutturare San Siro.