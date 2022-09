San Siro, l'assessora dei Verdi: "Preoccupati per l'impatto ecologico"

Preoccupazione per l'impatto della demolizione del Meazza. L'ha espressa, giovedì mattina, l'assessora all'ambiente e verde Elena Grandi, esponente di Europa Verde, il giorno dopo l'avvio del dibattito pubblico sul futuro dello stadio a San Siro. Uno degli elementi di novità del progetto è proprio la sparizione integrale del Meazza dai rendering. Secondo la spiegazione di Milan e Inter, ciò si è reso necessario per rispettare l'indice volumetrico di 0,35 mq/mq, quello previsto dal piano di governo del territorio, mentre in precedenza i club spingevano per applicare quello consentito dalla 'Legge Stadi', superiore a 0,50 mq/mq.

"Sul cantiere del vecchio e nuovo stadio siamo tutti molto preoccupati", ha ammesso giovedì l'assessora Grandi: "La demolizione del vecchio stadio ha un impatto molto molto serio e quindi anche su questo dovremmo ragionare, al di là del fatto che un cantiere si può o non si può modificare. Il tema grosso del nuovo stadio è soprattutto quello, cioè la demolizione di uno stadio che comporterà movimento terra, creazione di polveri sottili, inquinamento ambientale oltre a tutto il resto".

Il costo ambientale

All'inizio di aprile, il docente del Politecnico Paolo Pileri aveva calcolato che la demolizione e ricostruzione dello stadio avrebbe un impatto pari a più del 5% di emissioni di anidride carbonica dell'intera città, facendo perdere tutto ciò che è stato guadagnato, in termini di riduzione di emissioni, dal 2005 al 2020. Inoltre il nuovo parco di 11 ettari, previsto nel progetto, compenserebbe il 5% della sola quota di emissioni dovuta al cemento armato.