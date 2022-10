San Siro, tra ristrutturazione e nuovo stadio: il dibattito entra nel vivo

Entra nel vivo il dibattito pubblico sullo stadio di San Siro. Dopo il primo incontro, servito soprattutto come presentazione e avvio, lunedì si è tenuto il secondo, durante il quale è stato affrontato il confronto tra la realizzazione di un nuovo impianto (da anni auspicata da Milan e Inter) e l'ipotesi di ristrutturare l'attuale Meazza. All'incontro erano infatti presenti gli architetti e ingegneri che, in questo periodo, si sono spesi in autonomia a favore della ristrutturazione, presentando anche progetti in tal senso.

Tra gli interventi quello di Giuseppe Bonomi, advisor del Milan, in rappresentanza dei club, che ha ribadito sostanzialmente la posizione già nota delle società calcistiche, puntando sull'impatto delle stesse nella notorietà internazionale della città, e l'indispensabile investimento sullo stadio per proseguire un percorso di crescita, sia economica sia sportiva. C'era anche Silvia Prandelli per Populous, lo studio scelto da Milan e Inter per la progettazione del nuovo impianto.

E poi, come si diceva, è stato il turno di Jacopo Mascheroni ("diamante"), Riccardo Aceti e Nicola Magistretti ("galleria panoramica"), per illustrare alcune ipotesi progettuali alternative rispetto a quella avanzata dai club, puntando alle ristrutturazioni. Tra le soluzioni, quella di cui spesso si è parlato in questi mesi, ovvero la galleria panoramica che sostituirebbe il terzo anello, in tutto o in parte.

Capienza e vicinanza a via Tesio

Infine ha preso la parola il pubblico. Secondo quanto riportato dalla nota successiva all'incontro, "grande diversità di opinioni nelle domande", a cui i club e l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi hanno dato risposta. "Alcuni interventi da parte dei cittadini hanno evidenziato in particolare il tema della vicinanza dello stadio alle case di via Federico Tesio, così come previsto nella proposta progettuale presentata dai club. Ancora al centro dell’attenzione il tema della capienza dello stadio, già affrontato durante il primo incontro pubblico del 28 settembre", si legge nella nota.

Mercoledì 5 ottobre, dalle dieci di mattina, presso la sala del rettorato del Politecnico si svolgerà il primo dei cinque incontri di approfondimento previsti, per il quale ci si può accreditare sul sito web del dibattito pubblico. Giovedì 13 ottobre, dalle cinque di pomeriggio, a Palazzo Reale si svolgerà invece il terzo incontro pubblico.