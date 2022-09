San Siro, il Comune di Milano dà l'ultimo via libera per il nuovo stadio. Ora il dibattito pubblico

La direzione rigenerazione urbana (ex urbanistica) del Comune di Milano ha approvato il dossier "riveduto e corretto" sul nuovo stadio di San Siro, presentato da Milan e Inter dopo che la giunta milanese, a novembre del 2021, aveva confermato l'interesse pubblico all'opera, ponendo però ulteriori limitazioni fino a quel momento non previste, la più importante delle quali è il limite di 0,35 (e non 0,51) mq/mq per l'indice di edificabilità, che ha costretto i club a rivedere non tanto il progetto dello stadio (già deciso che sarà il disegno di Populous) quanto del suo contorno in termini di edifici per il terziario (ristoranti, hotel e così via).

Secondo il documento pubblicato dagli uffici comunali sull'albo pretorio, la proposta dei club prevede ora 50mila metri quadrati di aree a verde profondo (permeabile) e un parco urbano per il 65 per cento attrezzato a giochi e sport. Resta un parere favorevole condizionato, da parte della direzione mobilità, per quanto riguarda le scelte viabilistiche ("dovranno essere riscontrate con lo studio del traffico che i proponenti presenteranno nella successiva fase progettuale"), e da parte dell'area patrimonio, per quanto riguarda la verifica del valore economico delle opere che verranno realizzate.

Intanto si prepara il dibattito pubblico sul futuro stadio. Occorre aspettare il 19 settembre per conoscere date e luoghi degli incontri (saranno una decina) con cui, in una cinquantina di giorni, si cercherà di coinvolgere la cittadinanza. Il 14 settembre è invece prevista una manifestazione in piazza Scala dei comitati SìMeazza, da sempre favorevoli alla ristrutturazione dello stadio esistente, a loro dire molto più vantaggiosa sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale, senza togliere alunché alle necessità dei club.

E proprio per quanto riguarda l'ambiente, nel weekend è arrivato un 'promemoria' da Enrico Fedrighini, consigliere della Lista Sala: ad aprile, un docente del Politecnico aveva spiegato in commissione comunale che, per demolire il Meazza, si sarebbe prodotta così tanta anidride carbonica da azzerare la riduzione ottenuta dal 2005 al 2020. Oltre a una spesa di 50 milioni di euro. "Mi sono accorto che, in tutti i documenti che trattano il dossier presentato dai club per il dibattito pubblico, è scomparsa la voce 'demolizione'. Letteralmente sparita", ha commentato Fedrighini.