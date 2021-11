Sala su San Siro: "Se vogliono referendum lo facciano, ma ho già deciso"

"Referendum sullo stadio di San Siro? Lo facciano ma le mie decisioni le ho prese". Così il sindaco di Milano Beppe Sala sulla possibilità di votare per la salvezza del Meazza.

Che venga pure fatto il referendum sul progetto stadio, ma "non è che può togliere al ruolo del sindaco il fatto di prendere decisioni, sono stato eletto per questo. Quindi le mie decisioni le ho prese", ha affermato il primo cittadino a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Ntt Data.

“Il tema del vecchio stadio molto semplice: tenere in funzione uno stadio del genere, fare una buona manutenzione, tenerlo in sicurezza è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni l’anno - ha proseguito Sala -. Tra i tanti che si fanno avanti, non so, penso a Moratti, se lo vogliono acquisire, noi siamo felicissimi. Il problema vero è che il Comune di Milano non può per il bene dei cittadini di Milano tenersi dei costi per degli impianti inutilizzati".

Il comitato Sì Meazza, costituito il 14 novembre, in questi giorni ha lanciato un appello trasversale per salvare lo stadio di San Siro, raccogliendo centinaia di adesioni, tra cui quelle dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, del produttore artistico Claudio Trotta, del nuovo 'patron' del Teatro Arcimboldi Gianmario Longoni, dei politici socialisti Roberto Biscardini e Felice Besostri, dell'ex consigliera del Pd Milly Moratti (moglie di Massimo), dell'architetto Luca Beltrami Gadol, del consigliere in carica Enrico Fedrighini e della presidente del comitato coordinamento San Siro Gabriella Bruschi.

“Faccio un appello a chi vuol salvare lo stadio - ha chiosato Sala - il modo migliore è trovarne un uso, una formula, ma si facciano avanti. Noi siamo disponibili, quando sarà il momento, a cedere questo bene. Mi rivolgo per esempio a Moratti, visto che ho sentito la sua disponibilità a far parte di questa iniziativa sul referendum".