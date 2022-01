Stadio San Siro, presentato un ricorso al Tar contro la giunta Sala

E' pronto un ricorso al Tar contro il nuovo stadio di San Siro che, secondo l'intenzione di Milan e Inter, sorgerà al posto dell'attuale Meazza. Lo hanno notificato al tribunale amministrativo l'associazione Gruppo Verde San Siro, l'ex consigliere comunale Basilio Rizzo e più di cinquanta residenti nel quartiere del Meazza, assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio.

"Si tratta di un intervento che ha ben poco a che vedere con lo sport, il calcio e anche l’ammodernamento dello stadio. È infatti una colossale operazione immobiliare (il cui valore ruota attorno al miliardo di euro) su un’area di circa 281 mila metri quadrati di proprietà comunale, dei quali solo il 14 per cento sono oggi occupati dallo stadio", si legge in una nota dell'associazione.

Presto i referendum

"Resta fermo - continua la nota - l'impegno dell'associazione e dei firmatari del ricorso a collaborare e partecipare ad ogni altra iniziativa che vada nella direzione di tutelare l'interesse pubblico ed il bene comune nelle scelte che riguardano l'area in questione". I tempi per il ricorso al Tar scadono il 4 gennaio perché la delibera di conferma dell'interesse pubblico sul nuovo stadio è datata 5 novembre. C'è ancora tempo invece per i referendum abrogativo e propositivo che stanno per essere predisposti da un apposito comitato appena nato, che riunisce partiti politici e singoli cittadini. Intanto l'11 gennaio inizia l'istruttoria in consiglio comunale: saranno sentiti i rappresentanti del Gruppo Verde San Siro e di Italia Nostra.