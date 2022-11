Nuovo ricorso al Tar contro l'abbattimento di San Siro

Il consiglio comunale di Milano aveva chiesto che venisse formulata, da Milan e Inter, una proposta di "mantenimento e rifunzionalizzazione" dell'attuale stadio Meazza, ma i due club non hanno ottemperato a questa richiesta nel momento in cui hanno presentato il progetto da sottoporre al dibattito pubblico (appena concluso).

E' l'appiglio con cui il Gruppo Verde San Siro, una storica associazione di quartiere, ha presentato un ricorso al Tar con cui si chiede di annullare la delibera di novembre 2021 con cui la giunta di Milano ha sancito (per la seconda volta) l'interesse pubblico sull'operazione nuovo stadio.

La richiesta del consiglio comunale risale al mese di ottobre del 2019. La maggioranza di centrosinistra dava di fatto il via libera ai ragionamenti sul nuovo stadio, a patto che i club rispettassero una serie di condizioni, tra cui appunto una proposta di rifunzionalizzazione che però mancherebbe, secondo l'associazione, negli ultimi documenti presentati. Il primo firmatario del ricorso al Tar è Basilio Rizzo, storico consigliere comunale di sinstra, non più ricandidatosi nel 2021.

Il vincolo di Sgarbi

Giovedì 24 novembre, intanto, il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon ha presentato in commissione comunale gli esiti. In quella occasione, l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi ha lasciato aperte tutte le possibilità sul futuro del Meazza, sul nuovo stadio e sull'area. E' presto però per capire che cosa accadrà: i tecnici del Comune scriveranno la relazione sul dibattito pubblico e, entro due mesi, la giunta confermerà o negherà l'interesse pubblico. A quel punto la palla dovrebbe passare, definitivamente, al consiglio comunale; salvo sorprese dal Tar, oppure anche dal ministero dei beni culturali: il nuovo sottosegretario Vittorio Sgarbi ha più volte promesso che sul Meazza sarà apposto un vincolo.