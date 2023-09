Come raggiungere San Siro sabato 23 settembre

Sabato 23 settembre due eventi a San Siro: il concerto di Marracash all’ippodromo e Milan-Verona allo stadio. Attese migliaia di persone per entrambi. Atm ha già annunciato il potenziamento della rete. Ecco i nostri suggerimenti, come evitare la ressa, a quale fermata scendere e dove parcheggiare. Il comune di Milano ha preparato un piano per la viabilità e programmato una serie di controlli con polizia e ausiliari del traffico. Per evitare il caos sulle strade chiuderanno alcune vie, tra cui Sant’Elia e Diomede.

Il concerto

Lo spettacolo di Marracash è sold out e si attendono circa 84mila spettatori. Casse, info point e ingressi gold e platinum apriranno in mattinata, mentre l’apertura generale delle porte scatterà alle 14.30. Gli ospiti inizieranno a cantare intorno alle 16.30, mentre il rapper salirà sul palco poco dopo le nove. Per raggiungere il concerto è sconsigliata la stazione di San Siro Ippodromo (che chiuderà a fine spettacolo), meglio Bonola e Lampugnano sulla M1, San Siro Stadio sulla M5 e Uruguay sulla M1, ma solo per l’andata (sarà chiusa verso la fine del concerto). Dalle 16.30 alle 18.30 la M5 sarà in servizio solo verso Lotto e non verso San Siro.

Milan-Verona

Meno problemi di orario per i tifosi che sabato andranno allo stadio per Milan-Verona. Fischio d’inizio previsto per le 15,00 e stazioni metropolitane consigliate San Siro Stadio (M5) e Lotto (M1). Per chi sceglie di parcheggiare in prossimità di altre fermate, Atm mette a disposizione le navette da Lampugnano.

Gli ultimi treni della M1

da Molino Dorino per Sesto 00:56

da Lampugnano per Molino Dorino 01:00

da Lampugnano per Sesto 01:01

da Bonola per Molino Dorino 01:03

da Lotto per Sesto 01:04

da Lotto per Molino Dorino 00:57

Gli ultimi treni della M5

da San Siro Stadio per Bignami 01:00

da Bignami per San Siro Stadio 01:00

Dopo la chiusura della M1 e della M5 saranno disponibili bus sostitutivi a Conciliazione, Cadorna, Duomo, Lima, Loreto, Lotto, Garibaldi, Zara.

Per i residenti

Ai residenti del quartiere Qt8 è suggerito l'accesso da piazza Stuparich/via Salmoiraghi. Ai residenti del quartiere Gallaratese che provengono dalle autostrade a A4, A8, A9 si consiglia di utilizzare l'uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dal centro città, utilizzare la direttrice viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dalle autostrade A1 e A50 (tangenziale Ovest), utilizzare l'uscita Molino Dorino e proseguire per via Cilea. Ai i residenti del quartiere Trenno è consigliato l'ingresso da via Novara/cascina Bellaria.

Parcheggi

Se ai mezzi pubblici si preferisce l’auto, il comune suggerisce di utilizzare i parcheggi di via Tesio. Prorogata la chiusura dei parcheggi di Lampugnano e Molino Dorino fino alle 2 di notte. Per chi volesse arrivare direttamente in auto restano disponibili le soste a pagamento, tra cui il parcheggio San Siro-Ippodromo nei pressi dei due siti.