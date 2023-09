Sala vuole salvare il Meazza (mentre Inter e Milan vanno via): "Il vincolo è una follia"

"Credo che un vincolo del genere, che tra l'altro è di tipo culturale, sia una follia". Non fa melina il sindaco Beppe Sala, visibilmente contrariato dal vincolo culturale sul Meazza che ha fermato i lavori per il nuovo stadio di Inter e Milan, con i club sempre più pronti a lasciare la città. Nelle scorse ore, infatti, le società hanno fatto i primi passi che sanno quasi di ufficialità: i rossoneri corrono verso San Donato, mentre i nerazzurri puntano a Rozzano.

"Paolo Scaroni è un amico e sa benissimo che se avessi la possibilità di togliere il vincolo su San Siro lo toglierei. Credo che un vincolo del genere, che tra l'altro è di tipo culturale, sia una follia", ha detto mercoledì il primo cittadino a margine di un evento alla fondazione Corriere della Sera. "Siccome qualcuno l'ha messo questo vincolo dobbiamo capire cosa possiamo fare. Non ho il potere di toglierlo ma se lo potessi fare lo toglierei in un secondo", ha ribadito Sala, che ha cercato di raccogliere un assist del presidente del Milan, che ha parlato di un progetto per il Meazza "ancora sano", ma solo se "cadesse il vincolo".

"Abbiamo un procedimento aperto e le parole di Scaroni - ha detto il sindaco -, mi fanno capire che non lo considerano chiuso. Noi gli abbiamo scritto qualche tempo fa per avere un aggiornamento e siamo in attesa, ho capito che lo faranno a breve". Le squadre dicono "può darsi che San Siro si possa mettere a posto ma se ci vogliono due anni, andiamo in questi anni a giocare altrove? - ha concluso Sala -. Questo è il vero punto, è anche vero che non c'è un progetto ben fatto e approfondito, se dessero apertura sarebbe una buona cosa, aspettiamo ci rispondano".