Sangiovanni annulla il concerto al Forum: come richiedere il rimborso

Reduce da Sanremo, Sangiovanni annuncia il momentaneo ritiro dalle scene. Bloccata l’uscita del nuovo disco, ma, soprattutto, del concerto al Forum di Assago del 5 ottobre. Il cantante ha dato l’annuncio su Instagram. Lo show verrà rimandato a data da destinarsi. I biglietti sul sito di TicketOne, infatti, risultano non disponibili e non è, quindi, più possibile acquistarli.

Sul portale è apparsa l’info: “Come dichiarato dall’artista, per motivi strettamente personali, si comunica che il concerto previsto sabato 5 ottobre 2024 al Forum di Assago viene rimandato a data da destinarsi. Seguiranno ulteriori dettagli”.

Su Instagram il lungo messaggio di Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Demian: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”. Poi parla del concerto: “Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto acquistando i biglietti del Forum riceverà il rimborso”. Poi la spiegazione su come ottenere il rimborso: “È possibile richiedere il rimborso del biglietto rivolgendosi direttamente al circuito di vendita utilizzato in fase d’acquisto entro 30 giorni dalla data odierna”.