Il centralino unificato della sanità lombarda rimandato al 2024

Bisognerà aspettare il 2024 per avere il centro unico di prenotazioni della sanità lombarda, cioè un'agenda unificata di tutti gli appuntamenti per visite ed esami offerti dal servizio sanitario regionale. Lo ha detto l'assessore al welfare Guido Bertolaso intervenendo martedì in consiglio regionale e ammettendo di essersi "sbagliato" quando aveva anticipato che il Cup unificato sarebbe stato a disposizione dei cittadini già alla fine del 2023.

La gara, secondo quanto spiegato da Bertolaso, partirà ai primi di settembre, mentre i risultati dell'aggiudicazione arriveranno o a fine anno o a inizio 2024. A quel punto il vincitore si organizzerà per far partire effettivamente il servizio, tanto atteso perché con un'unica telefonata il cittadino potrà conoscere tutti gli appuntamenti a disposizione per la sua visita o il suo esame, erogati dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate.

Il problema, ha detto Bertolaso, è che "ogni Asst (ospedale, n.d.r.) ha un suo sistema informatico, non c'è un sistema unico integrato di informazioni e di scambio di indicazioni". Con il Cup verrà "rivoluzionato l'approccio di prestazione sanitaria dei cittadini della Lombardia", ha concluso l'assessore.

Un Cup che abbia a disposizione anche le agende dei privati accreditati comporterebbe tra l'altro, per la Regione, la possibilità di controllare il rispetto degli accordi (da parte del privato) su quante e quali prenotazioni può gestire. Ma anche il rispetto di un decreto legislativo del 1998, secondo cui un ospedale sarebbe obbligato a fornire una prestazione nei tempi previsti dalla prescrizione e, se non riesce a farlo, il cittadino avrebbe la possibilità di pagare soltanto il ticket facendosi visitare "intramoenia". Una cosa che oggi, senza il Cup, in pratica non è fattibile.

Di Cup si parla da anni e anni, senza che, finora, la Regione Lombardia lo abbia effettivamente realizzato. Bertolaso aveva promesso l'avvio del servizio entro fine 2023, ora il rinvio. Sarà la volta buona?