A Milano i soccorsi del 118 arrivano anche in moto

Dal 24 ottobre è possibile, a Milano, vedere i sanitari del 118 arrivare sul luogo di un incidente stradale in moto, insieme alla "solita" ambulanza. Si tratta di un progetto sperimentale nato dalla collaborazione tra Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e la questura di Milano, che prevede l'impiego di un motoveicolo a tre ruote, con a bordo due soccorritori, per gli interventi di soccorso sanitario nel centro di Milano, a integrazione della flotta dei mezzi già presenti sul territorio.

Da alcuni giorni, in particolare, la polizia ha messo a disposizione una pattuglia del reparto motociclisti Nibbio in affiancamento al motoveicolo dedicato all’emergenza sanitaria. In questa prima fase di sperimentazione, l’equipaggio della motosoccorso e la pattuglia della polizia stazionano in piazza Duomo e vengono attivati contemporaneamente in caso di richiesta di soccorso sanitario.

"L’alta esperienza tecnica dei poliziotti motociclisti, preparati a condurre le moto di servizio in emergenza anche nelle condizioni di intensa viabilità del traffico cittadino, è un contributo prezioso per i motosoccorritori che vengono costantemente supportati dagli agenti delle pattuglie moto montate", si legge in una nota di Areu.

Dopo due mesi di attività il progetto verrà valutato appieno, ma nei primi giorni si notano già numeri significativi. La motosoccorso, attiva dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, dal 24 al 28 ottobre è stata impiegata per 38 interventi, con una media di circa 7 missioni al giorno. I motosoccorritori sono intervenuti per diverse tipologie di eventi, sia medici che traumatici (malori, cadute, incidenti stradali), gestendo le prime fasi dei soccorsi o a supporto di altri mezzi già in posto.