Sanremo 2024, tutti i milanesi in gara

Sono stati svelati da Amadeus i 27 big che gareggeranno per l'edizione 2024 del Festival di Sanremo, che si svolgerà all'Ariston dal 6 al 10 febbraio. Insieme a loro anche 3 giovani, i cui nomi si conosceranno soltanto dopo la 'finale' di Sanremo Giovani (19 dicembre). Tra i big, già noti, ci sono cinque artisti milanesi: Dargen D'Amico, La Sad, Rose Villain, Mahmood e Ghali. Per tre di loro (La Sad, Rose Villain e Ghali) è l'esordio assoluto a Sanremo.

Gli altri big annunciati sono Fiorella Mannoia, Geolier, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri. Tra loro naturalmente ci sono tanti artisti che vivono a Milano, ma in questa rassegna abbiamo preferito concentrarci su quelli originari del capoluogo lombardo.

I 'big' milanesi a Sanremo 2024

Dargen D'Amico, vero nome Jacopo Matteo Luca D'Amico, classe 1980, inizia con le sfide freestyle, e inizia a fare musica con Guè Pequeno e Jake La Furia, nel periodo pre-Club Dogo. Già autore di canzoni del Festival (Fedez e Michielin, Annalisa), nel 2022 esordisce all'Ariston con 'Dove si balla'.

La Sad è una band formatasi a Milano nel 2020, quando i tre giovani che la compongono convivevano in un appartamento nel capoluogo lombardo, durante il lockdown, per dividersi le spese. Le influenze della loro musica sono emo, trap e pop-punk, derivate direttamente dalle carriere dei tre.

Rose Villain, vero nome Rosa Luini, classe 1989, si è diplomata al Conservatorio di Hollywood (Los Angeles) in musica rock e poi in arti teatrali e musicali a Broadway (New York). Avvia la carriera musicale negli Stati Uniti. Nel 2020 il primo singolo in italiano, 'Bundy'. Lavora come autrice e ospite con numerosi artisti. Nel 2023 pubblica il suo primo album, 'Radio Gotham'.

Mahmood, classe 1992, ha vinto due volte il Festival di Sanremo: nel 2019 con 'Soldi' e nel 2022 con 'Brividi', in coppia con Blanco. All'Eurovision del 2019 si è piazzato in seconda posizione.

Ghali, classe 1993, ha lavorato con Gué Pequeno e Fedez, e ha all'attivo 4 album e una raccolta.