Maxi tricolore e messa con Delpini: così i pompieri hanno celebrato Santa Barbara

Una messa in onore di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. È quella che è stata celebrata nella mattinata di sabato 4 dicembre presso la chiesa di Santa Maria Incoronata a Milano (zona Corso Garibaldi); funzione officiata dall'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

Alla celebrazione hanno partecipato insieme ai vigili del fuoco anche gli altri rappresentanti dei corpi militari e civili (carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, polizia penitenziaria). Presente anche il prefetto, Renato Saccone.

Prima dell’inizio della funzione religiosa, sul piazzale della chiesa, è stata dispiegata la bandiera italiana sull’intonazione dell’inno di Mameli. Al termine della celebrazione il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Nicola Micele, ha consegnato gli elogi al personale distintosi in attività di soccorso.

L'arcivescovo, invece, ha distribuito la lettera dedicata agli uomini e alle donne delle Forze Armate, dell’Ordine e della Polizia, "Tra la gente, per la gente" , come segno di riconoscenza per il servizio reso. "Voi siete quelli che restano al loro posto - scrive l’Arcivescovo nel testo -, per far funzionare il nostro Paese, di giorno e di notte, nei giorni feriali e in quelli festivi, quando i tempi sono tranquilli e quando le città sono irrequiete, le proteste aggressive e il servizio vi espone maggiormente al pericolo".