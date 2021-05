Santa Giulia: nuove case, il tram per la M4 e un parco di 360 mila metri quadrati

Un passo in avanti per "completare" il quartiere di Santa Giulia, periferia sud-est di Milano, ed in particolare la parte nord dell'aggolmerato, grazie alla firma dell'integrazione all'accordo di programma Montecity-Rogoredo da parte di Comune di Milano, Regione Lombardia, Milano Santa Giulia Spa e Esselunga.

La variante prevede il riassetto planivolumetrico dell’area con una rimodulazione dei servizi per il quartiere. Oltre alla realizzazione del PalaItalia che, nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali, ospiterà le gare di hockey sul ghiaccio, verranno realizzati un parco attrezzato di circa 362 mila metri quadrati, nuove scuole di ogni grado, un museo per i bambini, una nuova sede del Conservatorio, residenze (edilizia a canone sociale, convenzionata e libera) e attività commerciali, uffici e negozi di vicinato.

L’atto integrativo conferma inoltre la realizzazione del ollegamento tranviario tra la stazione di Rogoredo e la futura stazione della M4 Forlanini. Infrastrutture viabilistiche, residenze e nuovi servizi portereanno quindi a compimento il quartiere, una delle zone chiave della città in vista delle Olimpiadi.

"Il completamento di Santa Giulia, che sarà possibile grazie alla sottoscrizione di oggi e all’approvazione della variante da parte del onsiglio comunale nei prossimi giorni, è un impegno che l’amministrazione ha preso con la città per sanare finalmente una ferita e realizzare nuovi servizi, infrastrutture di mobilità e un grande parco pubblico ", dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Siamo nel quadrante sud-est di Milano, quello che più cambierà nei prossimi anni, non solo perché ospiterà due strutture strategiche delle Olimpiadi, il PalaItalia a Santa Giulia e il villaggio Olimpico a Porta Romana, ma perché qui si stanno concentrando investimenti pubblici e privati che porteranno a una rigenerazione diffusa, a beneficio di tutta la città".