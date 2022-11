Santanchè paga, i pm rinunciano a chiedere il fallimento di Visibilia

La procura di Milano ha rinunciato all’istanza di liquidazione giudiziale - in altri termini di fallimento - proposta nei confronti di Visibilia editore, la società quotata in borsa della quale la ministra del turismo Daniela Santanchè è stata prima azionista fino a metà ottobre scorso e di cui è stata presidente fino a gennaio 2022. La richiesta di liquidazione dei pm Roberto Fontana e Maria Gravina, nata per il mancato pagamento dei debiti fiscali scaduti per quasi un milione di euro, è maturata nell’ambito di un’inchiesta per falso in bilancio e bancarotta che tocca la senatrice di Fratelli d’Italia per le vicende societarie della azienda che pubblica Novella 2000, Ciak e altri periodici.

La rinuncia è arrivata dopo che Visibilia editore ha dato prova oggi al giudice fallimentare di aver estinto il debito scaduto versando in realtà più della cifra contestata a suo tempo dalla procura. Ovvero circa 1,4 milioni di euro, frutto di un riconteggio dell’esposizione verso l’erario.

Il denaro per pagare questo debito è arrivato da Visibilia Concessionaria, la società della Santanchè debitrice di Visibilia editore per circa tre milioni di euro, stando all’ultimo bilancio depositato. Grazie al rimborso di parte di questi debiti è stato possibile per la Editore estinguere il debito.

Restano in piedi al momento altre tre istanze di fallimento, chieste per la stessa Visibilia Concessionaria, Visibilia holding e Visibilia srl in liquidazione. Per queste società si sta procedendo a una ristrutturazione finanziaria piuttosto articolata che passa da Immobiliare Dani, storica società della ministra al vertice della catena di controllo. Al centro di questo rilancio finanziario ci sono, da un lato una ricapitalizzazione di Visibilia concessionaria, e un futuro accordo con il fisco per la srl in liquidazione che dovrebbe arrivare entro fine febbraio.

In Visibilia concessionaria, cuore del gruppo, entreranno da qui a fine gennaio 2023 in totale 4,5 milioni di euro con i quali sarà risanata anche questa società, il cui capitale è diventato negativo per 2 milioni di euro secondo i conti aggiornati a settembre 2022. Parte del denaro, com’è già noto, arriva dalla cessione delle quote dello stabilimento Twiga a Flavio Briatore e al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena.

Solo accordi chiusi, e ricapitalizzazioni ultimate, la procura deciderà cosa fare con le altre tre istanze di fallimento pendenti. Le udienze sono previste tra febbraio e marzo del prossimo anno. Se il risanamento sarà ultimato secondo gli accordi cadranno definitivamente tutte le accuse di bancarotta adesso pendenti, mentre resta in piedi l’inchiesta per falso in bilancio di Visibilia editore che viaggia autonomamente rispetto all’altra.